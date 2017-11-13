Украинский институт национальной памяти предложил изменить формат 8 марта

Инициатива Украинского института национальной памяти об изменении календаря государственных праздников предполагает переформатировать 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин. Предложено лишить его статуса выходного, об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал изданию «Главред».

«Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры», – подчеркнул Вятрович.

По его словам, была достигнута договоренность о проведении широких консультаций с участием общественности и Министерством культуры, чтобы, возможно, подавать этот законопроект как правительственный.

«Если этого сделать не удастся, то имеем уже поддержку значительного количества народных депутатов, поэтому будем подавать его как депутатский законопроект. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это – продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором», – добавил глава Украинского института национальной памяти.

Кроме дня 8 марта среди предложений – изменить формулировку выходного дня 1 мая на Праздник труда и перенос выходного дня с 9 мая на 8 мая.

В соседней России 1 мая отмечен в календаре как Международный день солидарности трудящихся.

В Российский СМИ широко обсуждают инициативу Украины переформатировать 8 марта.