Большинство россиян приветствуют право жителей регионов на независимость от государства – опрос

Около трех четвертей россиян (77 процентов) признают номинальное право жителей того или иного региона на объявление независимости через референдум. Несогласие с этим, в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выразили 11 процентов респондентов.

К сепаратистским движениям в целом россияне относятся неоднозначно: 38 процентов приветствуют (среди 18-24-летних – 47 процентов, среди москвичей и петербуржцев – 44 процента), 39 процентов высказываются против, еще 23 процента не определились с мнением.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9-10 октября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.