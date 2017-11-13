Крым в новой российской повестке – Радио Крым.Реалии

Кто из кандидатов в президенты России сменит повестку и вернет в нее обсуждение темы Крыма? Удается ли Сербии балансировать в собственных интересах между ЕС и Москвой? Может ли Сербия признать аннексию Крыма? Как закон «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» принятый в Госдуме России в первом чтении может изменить ситуацию в сфере крымского виноделия?

С 7:30 до 09:00 (с 8:30 до 10:00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с виноделом, основателем и владельцем ТМ «Колонист» Иваном Плачковым; президентом международной ассоциации сомелье Украины Дмитрием Сидоренко; экс-руководителем госпредприятия «Ливадия» концерна «Массандра» Генрихом Микаэляном; российским политологом, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом; социологом Левада-Центра, специалистом в области политических наук Степаном Гончаровым; политтехнологом, политическим философом Андреем Окара; обозревателем издания «Европейская правда», балканистом Натальей Ищенко; российским политологом Дмитрием Орешкиным; внештатным корреспондентом Радио Свобода на Балканах Юлией Петровской.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.