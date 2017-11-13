Президент Украины поздравил Мустафу Джемилева с Днем рождения

В День рождения лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева президент Украины Петр Порошенко поблагодарил его за усилия для возвращения Крыма и освобождения всех крымскотатарских политзаключенных, которые стали заложниками России.

Об этом 13 ноября глава украинского государства сообщил в Фейсбуке.

«Мои искренние поздравления Мустафе в день его рождения с пожеланием силы и энергии на нелегком пути. От имени всего украинского народа благодарю за те усилия, которые вы делаете для возвращения Крыма и освобождения всех крымскотатарских политзаключенных, которые стали заложниками России», – говорится в сообщении Порошенко.

Национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву 13 ноября исполнилось 74 года.

Джемилев получил уважение своего народа и статус национального лидера благодаря своей несгибаемости в борьбе за права крымскотатарского народа. На протяжении 1966-1983 годов он был шесть раз арестован. Имел семь судимостей, провел в заключении 15 лет за «распространение взглядов, порочащих советский строй». В 1975-1976 годах провел 303-дневную голодовку в Омской тюрьме. На свободу вышел в 1986-ом году.

С 1991 по 2013 год был главой Меджлиса крымскотатарского народа. Мустафа-ага – народный депутат III-VІІ созывов Верховной Рады Украины. С ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва. На протяжении всех каденций в украинском парламенте оставался беспартийным.

20 августа 2014 года указом украинского президента Петра Порошенко №657/2014 назначен уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев является почетным доктором права Сельджукского университета (Турция), лауреатом международной премии им. Орлика «За демократизацию украинского общества». Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней.