Президента Словении Пахора переизбрали на второй срок

Президента Словении Борута Пахора переизбрали на второй срок после того, как он одержал победу в ходе очередных выборов 12 ноября.

Пахор известен как «Король Инстаграма» из-за постоянного публикации фото в соцсети, получил 53 процента поддержки избирателей, сообщает Национальная избирательная комиссия Словении.

Его соперник, мэр города Камник Марьян Сарек, получил 47 процентов.

Пахор поблагодарил избирателей и пообещал укрепить их веру в демократию.

«Я буду президентом всех. Я буду объединять людей и построю то, что сближает нас», – добавил он.

Пахор, которому 54 года, был многолетним лидером левоцентристских социал-демократов, хотя и выступал как независимый кандидат. Он был премьер-министром Словении с 2008 по 2012 год, в годы, которые привели к худшему финансовому кризису в истории страны. В 2013 году стране удалось с большим трудом избежать международной помощи для своих банков, обремененных большим количеством проблемных кредитов.

Пахор является лишь вторым словенским президентом, переизбранным на второй срок, поскольку страна получила независимость от бывшей Югославии в 1991 году.