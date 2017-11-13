Экс-главу Ялтинского порта приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима

Подконтрольный России городской суд Ялты приговорил бывшего руководителя Ялтинского торгового порта к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщает «РИА Крым» ссылаясь на управления ФСБ России по аннексированному Крыму.

Обвинение утверждает, что действия осужденного привели к безвозмездному использованию частной компанией сданного в аренду сухогруза «Петр Лидов», из-за чего было недополучено более 18,8 млн рублей (примерно 7,8 млн гривен – КР) прибыли.

В сообщении указано, что сухогруз сдали в аренду на пять лет компании «НордШипКом» (Санкт-Петербург) в 2012 году.

Суд считает, что экс-руководитель предприятия умышленно использовал свои полномочия вопреки интересам возглавляемой им организации ради выгод и преимуществ других лиц.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».