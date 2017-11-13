Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 13 ноября

Президент России Владимир Путин 13 ноября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на российском черноморском курорте Сочи.

Кремль 10 ноября сообщил, что Путин и Эрдоган планируют обсудить региональные и международные вопросы, включая «общую борьбу с терроризмом» и усилиями, направленными на прекращение войны в Сирии.

Ожидается, что стороны также обсудят перспективы двусторонней торговли и сотрудничества в энергетическом секторе.

Россия предоставляет военную и дипломатическую поддержку правительству сирийского президента Башара Асада в течение всей войны, которая началась с подавления массовых протестов в 2011 году и привела к сотням тысяч жертв. Турция поддерживает повстанцев, которые хотят устранения Асада.

В настоящее время Россия и Турция вместе с Ираном являются инциаторамы переговоров по сирийскому конфликту в столице Казахстана Астане.

25 октября Россия выдала Турции заместителей председателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал вопрос освобождения из России всех украинских политузников, в частности, речь шла о режиссере Олеге Сенцове.