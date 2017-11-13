Симферопольцев предупреждают об отключении воды из-за ремонта

Центральные районы аннексированного Симферополя 14 ноября останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

В сообщении указано, что 14 ноября с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать холодная вода у жителей улиц Севастопольская (от улицы Козлова до улицы Дмитрия Ульянова), Объездная, Субхи, Бульварная, Войкова, Лихого, Заводская, Саковича, Тамбовская, Эстонская и ряд прилегающих улиц, а также переулков Гренажный и Учебный.

Кроме того, водоснабжение центра города – улиц Самокиша, Гоголя, Горького, Карла Маркса, Ушинского, Маяковского, Долгоруковской, Александра Невского, Севастопольской, Серова, Героев Аджимушкая, Луначарского, Пушкина, Жуковского, проспекта Кирова, переулков Колхозного, Степана Разина, Коммунального и ряда прилегающих улиц – будет осуществляться со сниженным давлением.

Более пяти тысяч крымчан остались 5 октября без воды из-за аварий. Так, авария на сетях холодного водоснабжения в Симферополе оставила без воды 3,5 тысячи горожан. Еще одна авария, оставившая без водоснабжения 2 тысячи человек, произошла в Саках.