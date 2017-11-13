В Крыму перенесли заседание суда по «делу 26 февраля»

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес на 17 ноября заседание по «делу 26 февраля» из-за занятости судьи в другом процессе.

Об этом ​Крым.Реалии сообщил ​корреспондент Радио Свобода.

Судебное заседание 17 ноября планируют начать в 14:00.

На последнем заседании по «делу 26 февраля» свидетель Эмиль Абдурахманов заявил, что на митинге возле Верховной Рады в 2014 году ни одна из сторон не координировала действия митингующих.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

Россия 25 октября выдала Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Турции.