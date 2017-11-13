В России назначили и.о. главы крымского управления ФАС

Исполняющим обязанности руководителя крымского управления Федеральной антимонопольной службы соседней России назначили Максима Муравьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Решением руководителя ФАС России исполняющим обязанности назначен Муравьев Максим Сергеевич, который является заместителем руководителя УФАС», – сказал собеседник агентства.

Федеральная антимонопольная служба России 8 ноября сообщила, что в аннексированном Крыму умер руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев.

По информации источника российского издания «Коммерсант», Тимофей Кураев вернулся в свою квартиру в Симферополе вечером 7 ноября после работы. Он дождался, пока уснут его супруга и двое детей, закрылся в ванной комнате и повесился.

Издание утверждает, что при Тимофее Кураеве крымское управление ФАС России упорядочило цены на перевозку на паромах Керченской переправы, а крымские нефтетрейдеры (в октябре 2017-го) были оштрафованы на 129 млн рублей (около 53 млн гривен – КР) за картельный сговор.

Кураева назначили главой крымского управления ФАС России в 2014 году после аннексии полуострова.