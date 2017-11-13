В США призывают New York Times исправить статью со «спорным» Крымом

Российский политический эмигрант, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг призывают американское издание New York Times исправить статью, в которой аннексированный Крым на карте обозначен «спорной» территорией, а также зарисован одним цветом с Россией.

«Нью-Йорк Таймс» вчера опубликовала статью о строительстве Россией моста в Крым. Дело не в статье по существу (в ней говорится, что Крым аннексирован Россией), а в том, что в этой статье показана карта, где Крым изображен тем же цветом, что и Россия, то есть, согласно этой карте, является частью России. Это совершенно возмутительно!» – написал Айзенберг в Facebook.

Гарри Каспаров призвал исправить статью в своем микроблоге в Твиттере.

«Эта карта в «Нью-Йорк Таймс» показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как «спорную» (территорию – КР). Да, она оспорена Путиным, ее захватчиком! Жалко и неправильно. Крым – это Украина. Исправьте это», – написал Каспаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».