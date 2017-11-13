Жизнь и свобода. Интервью с Геннадием Афанасьевым – Радио Крым.Реалии

Как сложилась судьба бывшего крымского политзаключенного Геннадия Афанасьева? Удалось ли вернуться к жизни до российского ареста в 2014 году? Чем занимается Афанасьев и как продолжает борьбу за свободу крымских политузников?

Об этом – в эфире Радио Крым.Реалии – проекте «Дневное шоу» с 12:10 до 12:40 (с 13:10 до 13:40 в Крыму) ведущая Екатерина Некречая говорит с бывшим политзаключенным, крымчанином Геннадием Афанасьевым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.