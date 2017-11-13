Страны Евросоюза подписались под намерением создать военный пакт

Совместное письмо о намерениях углубления сотрудничества между государствами Евросоюза в сфере обороны подписали представители 23 стран-членов на заседании Совета министров обороны и иностранных дел 13 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Это начало нашей совместной работы: 23 государства берут на себя обязательства по укреплению военных мощностей и операционных возможностей. Несомненно, это исторический момент для европейской обороны», – заявила после подписания письма Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.

В Совете ЕС сообщают, что развитие постоянного сотрудничества стран «символизирует новую эру в оборонной политике Европейского союза и укрепляет безопасность всей объединенной Европы».

Согласно положению о Постоянном оборонном сотрудничестве ЕС (PESCO), которое было предусмотрено основополагающим Лиссабонским соглашением содружества, государства-члены ЕС будут участвовать в усиленном и более систематическом сотрудничестве. Это предусматривает увеличение расходов на оборону, предоставление подразделений для совместных операций ЕС и создание условий для развития оборонной промышленности.

В то же время, за каждым из государств-участников сохраняется суверенное право вести свою национальную оборонную политику.

В председательстве Эстонии в ЕС сообщили, что по их инициативе в совместное заявление добавили обязательства по упрощению военной транспортировки, создание так называемого «военного «шенгена».

Подписанное заявление о намерениях углубления сотрудничества между государствами ЕС в области обороны должно быть утверждено официально на одном из следующих декабрьских заседаний Совета ЕС.