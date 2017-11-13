МВД Крыма сообщает об изъятии двух тонн алкоголя в Симферополе

Сотрудники управления противодействия коррупции российского МВД в аннексированном Крыму сообщают об изъятии более двух тонн алкоголя во время рейда в Симферополе. Об этом информирует пресс-служба подконтрольного Кремлю МВД по Крыму.

«Во время обыска было изъято 1640 стеклянных бутылок объемом по 0,5 л и 1740 металлических банок объемом по 0,7 л готовой продукции. Всего из незаконного оборота изъято 2038 литров готовой продукции на общую сумму 819 276 рублей (около 363 тысяч гривен – КР)», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточняют, что во время рейда полицейские пресекли работу организованной группы, которая производила фальсифицированный алкоголь.

«Нелегальным производством занималась группа людей, а расфасовка в стеклянные и металлические емкости производилась в частном доме в Симферополе. Емкости оклеивались поддельными спецмарками», – отмечается в сообщении.

МВД возбудило уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК России (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере группой лиц).

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей (более 442 тысяч гривен – КР).

В Симферопольском районе в селе Пожарское нашли алкогольную продукцию без специального разрешения с акцизными марками Украины. По этому факту возбудили административное производство, а 191 бутылку алкоголя изъяли из оборота.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя ввело дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции в розницу по праздникам, в дни проведения культурно-зрелищных, спортивных и физкультурных мероприятий, а также при введении режима чрезвычайной ситуации.