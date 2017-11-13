Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела крымского экс-депутата Ганыша 

В Днепровском районном суде Киева 13 ноября состоялось очередное заседание по делу экс-депутата из Крыма Василия Ганыша. По информации прокуратуры, в ходе заседания прозвучали показания свидетеля защиты.

Следующее заседание назначено на 23 ноября, в этот период суд займется исследованием доказательств, сообщили корреспонденту Крым.Реалии в прокуратуре АРК.

Адвокат подсудимого Андрей Руденко считает, что сроки рассмотрения дела неправомерно затянуты.

«Это является нарушением конвенции о правах человека о разумных сроках расследования дела», – сказал в комментарии Крым.Реалии адвокат.

Судебный процесс по делу Василия Ганыша длится более двух лет, последнее заседание состоялось в июне 2017 года, напомнил защитник.

22 февраля 2017 года Высший совет правосудия Украины отстранил от выполнения обязанностей судью Александра Федюка, который возглавлял коллегию по делу Василия Ганыша. Причиной его увольнения стало то, что в период столкновений во время Евромайдана он принял решение об аресте двух участников протестов. Из-за этого Днепровский районный суд Киева 5 апреля начал заново рассматривать дело Ганыша.

Экс-депутата задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма на материковую часть Украины сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат находился в розыске, Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

Украинские следователи обвиняют Ганыша в том, что он присутствовал на голосовании за проведение «референдума» о статусе Крыма и тем самым создавал на нем кворум, чем способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании российского парламента полуострова.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным в зале крымского парламента, кто проголосовал против проведения «референдума». По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.