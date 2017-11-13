Феодосийский судомеханический завод задолжал 2,8 млн рублей (около 1,25 млн гривен – КР) заработной платы работникам за июль-сентябрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Феодосии.

«Ввиду выявленного нарушения вопрос погашения задолженности вынесен на рассмотрение на выездном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда, которое состоялось в Феодосии 16 октября», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что руководителю завода объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. При этом, долги по заплате выплатили 48 рабочим.

В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму сказано, что сумма задолженности по заработной плате в аннексированном Крыму на 1 сентября текущего года составила более 86,7 миллионов рублей (около 42 миллионов гривен – КР).