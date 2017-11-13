«Крымгазсети» обещают снизить стоимость установки газовых счетчиков с 14 ноября

Предприятие «Крымгазсети» обещает с 14 ноября снизить цену на установку газовых счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова.

«С завтрашнего дня все расценки на установку, замену бытовых счетчиков газа, а также на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования будут снижены на сумму, составляющую до 20% от текущей цены. Например, если установка бытового газового счетчика стоила 1370 рублей (около 600 гривен, – КР), то теперь эта сумма составила 1099 рублей (около 480 гривен, – КР)», – сказано в сообщении.

По словам Аксенова, на данный момент идут проверки обоснованности цен за дополнительные услуги крымских госпредприятий.

В сообщении уточняется, что крымчане имеют право пользоваться установленными украинскими счетчиками до 2021 года.

Крымчане неоднократно жаловались на высокие цены в перечне услуг госпредприятия «Крымгазсети».

Подконтрольный Кремлю госкомитет по ценам и тарифам аннексированного Крыма сообщил, что с 1 июля тарифы на газ в Крыму выросли на 2%.