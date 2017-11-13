Генпрокуратура Украины: суд конфисковал нефтепродукты на 800 млн грн по делу «схем Курченко»

Киевский районный суд Одессы конфисковал нефтепродукты стоимостью более 800 млн грн по делу приближенного к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу бизнесмена Сергея Курченко, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, суд применил специальную конфискацию около 100 000 тонн нефтепродуктов.

«Учитывая, что в ходе расследования судом дано разрешение на реализацию арестованного топлива, приговор суда применил спецконфискацию по всем этим нефтепродуктам или средствам, полученным от их реализации, в том числе начисленных на них процентов», – написала Сарган.

Она добавила, что часть конфискованного топлива находится на нефтебазах. Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 миллионов гривен. Как сообщила Сарган, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн гривен, на которые начислены более 13 млн гривен процентов.

30 мая прокуратура Одесской области согласовала и направила Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем, при реализации 800 000 тонн нефтепродуктов.

Решениями судов в Украине на имущество Курченко наложен арест, а к нему самому вынесено решение о заочном осуждении. По данным СБУ, Курченко скрывается в России.