Российский телеканал RT утверждает, что зарегистрировался в США как иностранный агент

Российский телеканал вещания за границу RT, финансируемый российскими властями, зарегистрировался в США как иностранный агент, сообщила 13 ноября главный редактор канала Маргарита Симоньян.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в ней до сих пор верит», – написала она в Твиттере.

Она не объяснила, как, по ее мнению, такая регистрация может повлиять на свободу слова.

Ранее телеканал заявлял, что Министерство юстиции США выдвинуло его американскому подразделению, каналу RT America, ультимативное требование зарегистрироваться как иностранный агент до 13 ноября.

В Минюсте США не желали ни подтверждать, ни отрицать такое заявление. Но вскоре после нынешнего заявления RT на сайте министерства появилось сообщение, что регистрационные документы канала получены.

Также 13 ноября один из ведущих депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, Андрей Исаев сообщил, что там уже разрабатывают законопроект о требовании регистрироваться в России как иностранным агентам зарубежным средствам информации, которые имеют поддержку иностранных правительств или проправительственных структур. По его словам, среди тех, кто будет вынужден зарегистрироваться иностранным агентом, когда закон будет принят и вступит в силу, – Радио Свободная Европа/Радио Свобода, «Голос Америки» или «CNN» из США, «Немецкая волна».

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что такой законопроект могут рассмотреть в первом чтении 15 ноября, а принять окончательно собираются до конца следующей недели.

Президент России Владимир Путин после предыдущих сообщений о требовании к RT зарегистрироваться в США как иностранный агент, заявлял, что российские средства массовой информации испытывают в США «атаки на свободу слова». Он не объяснил, как касается регистрация вопросов свободы слова.

Действующее российское законодательство об «иностранных агентах» требует такой регистрации от неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа, которые, по мнению Москвы, занимаются «политической деятельностью», и пока не касается средств информации.

В США обращают внимание на то, что законы об «иностранных агентов» в России и в США, несмотря на схожее название, различаются.

В США существует законодательное требование регистрироваться как иностранные агенты к физическим или юридическим лицам, представляющим интересы иностранных государств в «политической или квази-политической роли». Такая регистрация предполагает раскрытие связи с иностранным правительством и информации о связанной с этим деятельности и полученном финансировании, и не накладывает никаких ограничений, в частности, распространения новостей и информации.

Сейчас по крайней мере шесть иностранных средств информации уже зарегистрированы в США таким образом, среди них канадская телесеть «CBC», японская «NHK» или китайское издание «Чайна дейли». Также в советские времена некоторые русскоязычные средства массовой информации, в том числе газета «Правда» и агентство «ТАСС», были зарегистрированы в США как иностранные агенты.

Согласно широко критикуемому в России и в мире российскому закону, известному как «закон об иностранных агентов», принятому в 2012 году, неправительственные организации, получающие средства или имущество из-за рубежа, которые занимаются «политической деятельностью», должны сами зарегистрироваться как «иностранные агенты» или быть зарегистрированы принудительно с наложением штрафа. Такие организации обязаны, в частности, на всех своих материалах подписывать себя «иностранным агентом», а также подавать гораздо больше отчетности правительственным органам.

Из-за широкой трактовки понятия «политическая деятельность» в «иностранные агенты» записали и десятки организаций, занимающихся правозащитой, социологией, благотворительностью, образовательными проектами или защитой окружающей среды. Критики заявляют, что настоящей целью введения закона было заставить замолчать независимые голоса.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент уже отмечал, что RT распространяет свои программы в США через кабельные телесети, тогда как у Радио Свобода таких возможностей в России нет. Он также обращал внимание, что журналистов Радио Свобода преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались, в то время как в США ничего подобного в отношении представителей российского телеканала не происходило.

Российская телесеть вещания за границу RT, которую иногда еще называют ее старым названием Russia Today, от которой она должна была отказаться еще восемь лет назад, называет себя независимой, но твердо проводит политическую линию Кремля и финансируется из российского бюджета. Ее также не раз разоблачали на распространении искаженной или полностью ложной информации в пользу позиции Москвы.

Телеканал этой сети, работающий в США, как и российское государственное агентство новостей «Спутник», были названы в отчете американских спецслужб как активные участники кампании вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году (Москва отрицает это вмешательство) и как «прислужники коррумпированной политической элиты» в России. Также в документе было указано, что RT America «позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством».