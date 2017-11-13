Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за снятия венгерского флага на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за инцидента, произошедшего в Берегово на Закарпатье, когда участники марша под флагами «Свободы», «Сокола», «Легиона свободы» и других национально-патриотических организаций Украины сняли с мэрии города флаг Венгрии.

В связи с этим, сказал Сийярто, он призвал украинскую власть сдерживать националистические проявления этих организаций.

По его словам, в стране, где хорошо функционируют государственные институты и которая стремится интегрироваться в евроатлантические структуры, не должны мириться с этим выступлением, и подобными ему мероприятиями украинских националистов на Закарпатье.

Министр, находясь в Брюсселе, также выразил надежду, что украинская сторона расследует инцидент и привлечет виновных к ответственности.

В Венгрии месяц назад, 13 октября, перед посольством Украины в Будапеште протестовали сторонники правоэкстремистской партии «Йоббик», о чем сообщало Радіо Свобода. На эту акцию они вышли с лозунгом «Самоопределение для Закарпатья», несмотря на решительные протесты со стороны МИД Украины.

Давая разрешение на проведение этого мероприятия, представители венгерских властей объяснили свои действия тем, что в Венгрии граждане, по конституции этой страны, могут свободно выражать свои мысли и позиции.

В Берегово, где венгры составляют наибольшую долю жителей по национальности, 12 октября группа представителей националистических организаций сняла из здания городского совета государственный флаг Венгрии, который уже много лет по решению местных властей висит там рядом с флагом Украины и рядом с флагом ЕС и самого города. По сообщениям, полиция помешала попытке сжечь его.

Отношения между Украиной и Венгрией резко обострились в последнее время из-за нового украинского закона «Об образовании», который предусматривает постепенное внедрение в школах перехода на обучение на государственном украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства и заявил, что из-за этого будет блокировать все евроинтеграционные инициативы по Украине и добиваться давления на Киев со стороны ЕС. В Киеве отвергли обвинения в нарушении прав меньшинств, с которыми, кроме Венгрии, выступили еще несколько соседних с Украиной стран.