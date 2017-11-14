Что ждет Крым без средств российского бюджета? – Радио Крым.Реалии

Как в Крыму реализуется российская федеральная целевая программа развития региона? Какие возможности влиять на решения местных чиновников сейчас есть у крымчан? Могут ли крымские аграрии развивать производство сельхозпродукции на полуострове сегодня?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с директором Крымского экспертного центра (Киев) Алексеем Стародубовым; руководителем экспертной группы «Крымский проект» Игорем Рябовым; общественным активистом в Севастополе, председателем региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя» Маратом Тюнининым; российским общественником из Крыма Ильей Большедворовым; российским общественным активистов, главой организации «Чистый берег.Крым» Владимиром Гарначуком; украинским политологом Валерием Дымовым; замдиректора Института водных проблем и мелиорации, бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов Михаилом Яцюком.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.