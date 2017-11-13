«Батьківщина» заявила о «политической подоплеке» отказа в проведении съезда

Всеукраинское объединение «Батьківщина» заявило 13 ноября, что государственное предприятие «Украинский дом» отказало в проведении съезда за два дня до мероприятия.

«Учитывая тот факт, что ГП «Украинский дом» входит в структуру печально известного Государственного управления делами, которое подчиняется президенту Украины, внезапный отказ в проведении съезда имеет политическую подоплеку», – цитирует Радiо Свобода пресс-службу партии.

«Съезд партии все равно состоится в среду в Киеве, но в другом месте», – заверили в «Батьківщине» и заявили, что президент Украины Петр Порошенко «решил бороться с политическими оппонентами такими примитивными методами».

Как заявили в пресс-службе партии, представители партии еще неделю назад забронировали помещения для съезда, который должен был состояться 15 ноября, в подтверждение чего партия направила в конгресс-центр гарантийное письмо. Это является устоявшейся процедурой при бронировании залов для проведения масштабных мероприятий. Но 13 ноября, заявили в партии, незадолго до начала монтажных работ для оформления съезда, руководство «Украинского дома» устно сообщило, что зал забронирован под другое мероприятие.

«Его якобы вовремя не внесли в график, поэтому и возникла накладка. Имея многолетний опыт сотрудничества со всеми конгресс-центрами Киева, «Батьківщина» ставит под сомнение правдивость таких оправданий», – заявили в партии.

В «Украинском доме» и в администрации президента Украины пока не комментировали таких утверждений.