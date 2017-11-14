Human Rights Watch: власти Крыма ужесточили преследование крымских татар

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщает, что российские власти в аннексированном Крыму ужесточили преследование крымских татар под различными предлогами с целью полного подавления инакомыслия на полуострове.

Об этом говорится в отчете организации, который был опубликован 14 ноября.

«Российские власти в Крыму неустанно преследовали крымских татар за их громкую оппозицию к оккупации России от самого ее начала в 2014 году. Они называли политически активных крымских татар экстремистами и террористами, заставили многих бежать и обеспечили, чтобы те, кто предпочел остаться, никогда не чувствовал себя в безопасности», – считает директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уияльямсон.

В отчете правозащитников отмечается, что с марта 2014 года на полуострове «российские власти и их доверенные лица подвергли членов крымскотатарского народа и их сторонников, в том числе журналистов, блогеров, активистов и других людей, преследованию, запугиванию, угрозам, навязчивым и незаконным обыскам, физическим нападениям».

Human Rights Watch считает, что поданные российским властям жалобы не расследуются эффективно. В связи с этим правозащитники омечают, что российские власти запретили крымскотатарские СМИ и Меджлис крымскотатрского народа.

Правозащитники напоминают, что с 2015 года на полуострове было арестовано 26 людей, которых подозревают в связях с запрещенной в России организацией «Хизб-ут-Тахрир», которая не запрещена ни в Украине, ни в большинстве стран Европы.

В своем отчете Human Rights Watch отдельно рассматривает громкие факты нарушений прав человека после аннексии Крыма, в частности, преследование в «деле «Хизб ут-Тахрир», обыски и задержания в Бахчисарае 11 октября 2017 года, исчезновение и предполагаемые пытки крымчанина Рената Параламова, обыски ФСБ крымских татар в Ялте в феврале 2016 года.

Организация настаивает на том, что Россия обязана уважать права жителей Крыма, в том числе свободу их убеждений, собраний и религии.

«Действия России против крымских татар, которые Human Rights Watch зафиксировали, нарушают эти права и в целом могут считаться политикой преследования крымских татар», – говорится в отчете.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».