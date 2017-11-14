В Украине сократилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма

В Украине за неделю количество официальных переселенцев из Донбасса и Крыма сократилось на 17,6 тысяч человек.

Об этом сообщает официальная статистика Минсоцполитики Украины.

«По состоянию на 13 ноября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 504 015 переселенцев или 1 225 114 семей из Донбасса и Крыма», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по состоянию на 13 ноября 2017 года получателям помощи выплатили около 2,3 миллиона гривен.

По данным соцслужб на 6 ноября, было учтено 1 521 702 переселенцев, то есть на 17,6 тысяч больше, чем 13 ноября.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».