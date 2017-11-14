Премьер-министр Великобритании: действия России угрожают международному порядку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что направленные на раздор среди стран Запада усилия России, побуждают союзников работать вместе, чтобы противостоять вмешательству Москвы.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Она привела перечень действий со стороны России, которые, по ее мнению, угрожают международному порядку.

По ее словам, это и нелегальная аннексия украинского Крыма в 2014 году, и недавние попытки использовать «информационное оружие» через кибератаки в Европе и США.

Как отметила Мэй, Москва «разворачивает свои государственные медиа-организации, чтобы распространять фальшивые истории, пытаясь посеять раздор на Западе и подорвать наши институты».

«Вы недооцениваете устойчивость наших демократий», – сказала британская премьер, обращаясь к российским властям.

Публичных комментариев российской стороны по этим заявлениям пока нет.

Выступление Мэй контрастирует с последними заявлениями президента США Дональда Трампа, который после общения с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме заявил, что доверяет словам своего коллеги о невмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Американские спецслужбы считают, что такое вмешательство было, в США продолжается расследования по этому поводу.