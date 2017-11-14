В США украинские дипломаты бойкотировали российский концерт из-за аннексии Крыма

В Вашингтоне украинские дипломаты отказались посетить организованный США и Россией «Концерт за единство», в котором участвовали музыканты, поддержавшие действия президента России в отношении Крыма.

Об этом 14 ноября сообщает в Фейсбуке пресс-служба посольства Украины в США.

В сообщении указано, что 13 ноября в Вашингтоне состоялся «Концерт за единство» с участием российского пианиста Дениса Мацуева, российского дирижера Валерия Гергиева, симфонического оркестра Мариинского театра.

По данным посольства Украины, концерт организовало посольство России вместе с негосударственными структурами США.

«Мы отвергли приглашение посетить этот концерт «за единство». Считаем некорректным связывать персоналии Гергиева и Мацуева, которые подписали заявление в поддержку политики Кремля по оккупации Крыма, с идеалами единства, особенно в условиях агрессии России против Украины», – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты считают, что «поддержка мероприятия со стороны отдельных важных американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США».

Публичных комментариев американской и российской стороны по этому поводу нет.

В марте 2014 года в российской газете «Известия» было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму. Под ним подписались Денис Мацуев и Валерий Гергиев. Всего свои подписи оставили более 500 человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».