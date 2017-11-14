Глава Симферополя обещает расторгнуть договоры с перевозчиками на четырех маршрутах

Глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев обещает досрочно расторгнуть договоры с несколькими автоперевозчиками, которых обвиняют в нарушении условий соглашений.

Об этом 14 ноября он рассказал на заседании подконтрольного Кремлю Совмина Крыма, информирует «РИА Крым».

По словам Лукашева, на маршрутах города были проведены внеплановые рейды.

«По результатам проводимых проверок перевозчикам, нарушившим договорные условия, выданы предписания, а с перевозчиками, систематически нарушающими договорные условия – в настоящее время идет подготовка документов и постановления администрации о досрочном расторжении договоров в одностороннем порядке», – рассказал Лукашев.

Он рассказад, что в апреле этого года был расторгнут договор с перевозчиком, якобы систематически нарушавшим условия соглашения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно жаловался на проблемы в организации пассажирских перевозок в Симферополе.

По словам Аксенова, «только в Симферополе на маршрутах отсутствует 110 транспортных средств, которые должны двигаться по городу».

Он попросил принять «кардинальные меры к таким перевозчикам», которые после 20 часов якобы не выходят на маршруты, считая, что это нерентабельно.

В сентябре Аксенов поддержал идею конфискации транспортных средств у перевозчиков в случае выявления случаев нелегального трудоустройства водителей.