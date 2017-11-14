Соавторами проекта резолюции по Крыму в ООН стали 40 стран – МИД Украины

Соавторами обновленного проекта резолюции по правам человека в аннексированном Крыму, вынесенного на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН, стали 40 стран.

Об этом «Укринформу» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, находящийся в составе украинской делегации в Нью-Йорке.

«Четыре десятка стран приобщились к кругу соавторов резолюции, внесенной по инициативе президента Украины Петра Порошенко», – рассказал Кислица.

Дипломат считает документ «мощным и жестким, с четкими однозначными формулировками».

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.

Проект резолюции предусматривает подтверждение факта международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией

Документ осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство. Проект требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на аннексированном полуострове.

По процедуре, проект резолюции сначала будет голосоваться на заседании Третьего комитета Генсамаблеии ООН, после чего – на общем заседании Генассамблеи.

Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, комментируя проект новой резолюции, заявлял, что документ может угрожать суверенитету России.