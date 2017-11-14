СМИ: самолет из Питера не смог доехать до стоянки в аэропорту Симферополя

Прибывший вечером 13 ноября из Санкт-Петербурга в аэропорт аннексированного Симферополя самолет после посадки не смог самостоятельно доехать до стоянки.

Об этом сообщает российское информационное агентство «РИА Крым» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Были определенные технические неисправности, из-за чего самолет сам не смог переместиться к месту стоянки. Поэтому командир вызвал тягач. Именно из-за этого пассажиры полтора часа перемещались от полосы к месту стоянки», – цитирует информагентство пресс-службу.

Спикер аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев утверждает, что самолет «совершил посадку в штатном режиме, а технические неисправности выявили уже на взлетной полосе».

Закрытый Украиной аэропорт Симферополя продолжает нарушать законодательство Украины, осуществляя рейсы в соседнюю Россию и принимая самолеты из нее.

После аннексии Крыма в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

С марта 2014 года по октябрь 2017 года самолеты российских авиакомпаний около 13 тысяч раз нарушили воздушное пространство Украины, совершая регулярные международные рейсы на временно оккупированную территорию Крыма.