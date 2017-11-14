Казак из Крыма Остап Киндрачук встретил свой 80-й юбилей в Киеве

Известный в Киеве казак-бандурист из Ялты Остап Киндрачук отметил 13 ноября свой 80-й юбилей. В этот день киевляне и гости столицы поздравляли уже ставшего легендой города кобзаря.

«У меня есть одна программа – жить припеваючи. Так что я провел этот день, как всегда – играя на бандуре. Но этот день был и необычным для меня, многие киевляне, незнакомые люди поздравляли меня. Сейчас в Киеве учится и живет со мной мой внук, только с ним одним мы отпраздновали этот день с тортом», – рассказал Крым.Реалии Киндрачук.

Он уточнил, что у него есть десять внуков и одна маленькая внучка. Все они живут в аннексированному Крыму.

Остап Киндрачук родился в селе в Ивано-Франковской области в 1937 году. Большую часть жизнь прожил в Ялте, был капитаном пассажирского судна, занимался поддержкой украинской культуры, добивался организации украинской школы в городе.

В Киев приезжает в зимний сезон, а летом и после аннексии Крыма ирает на ялтинской набережной.