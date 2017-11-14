В ООН рассматривают обновленный проект резолюции по Крыму (трансляция)

В Нью-Йорке 14 ноября началось заседание Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, на котором рассмотрят обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В составе украинской делегации на заседание Генеральной ассамблеи ООН прибыли члены Меджлиса крымскотатарского народа, в том числе народный депутат Украины Мустафа Джемилев, украинские дипломаты и правозащитники.

Работа комитета началась в 17:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию заседания комитета транслируют Радіо Свобода и Крым.Реалии.

Обсуждение вопросов, предусмотренных повесткой дня работы Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН продлится до 20:00 по киевскому времени.

Также в рамках заседания комитета запланирован ряд мероприятий, в том числе брифинг с иностранными журналистами.

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.