Власти Крыма не видят препятствий для возобновления паромного сообщения с Турцией

Заместитель российского министра транспорта Крыма Александр Рыбак не видит препятствий в возобновлении паромного сообщения с Турцией, говорится в ответе ведомства на информационный запрос российского агентства ТАСС.

Рыбак уточнил, что речь идет о возможности возобновления паромного сообщения между аннексированным Крымом и Турцией в границах акваторий закрытых Украиной морских портов Керчи, Феодосии, Ялты и Евпатории.

ТАСС сообщает, что, по данным крымского Минтранса, с 2016 года суда под флагом Турции не осуществляли заходы в крымские порты.

Публичных комментариев турецкой и украинской сторон по этому поводу пока нет.

Заявления о возобновлении морского сообщения аннексированного полуострова и Турции возникли на фоне встречи 13 ноября президентов России и Турции, после которой Владимир Путин заявил, что отношения двух стран можно считать восстановленными практически в полном объеме.

В октябре 2017 года Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции приняло решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом.

В 2015 году Турция прекратила паромное сообщение с портами Крыма.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и действия, подрывающие суверенитет страны, а также как нарушение законодательства Украины. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».