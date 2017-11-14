В Госдуме России предложили дать Министерству юстиции страны возможность приравнивать к иностранным агентам любые СМИ, которые получают зарубежное финансирование. Об этом заявил 14 ноября заместитель председателя нижней палаты российского парламента Петр Толстой, комментируя подготовленные депутатами поправки в закон о СМИ.

По словам Толстого, «иностранными агентами» теперь смогут признать СМИ, зарегистрированные на территории иностранного государства или финансируемые из-за рубежа, в том числе через российские компании с иностранным участием. Признанные «иностранными агентами» СМИ должны будут маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях, то есть делать соответствующие пометки на сайте и на печатной продукции.

Какие СМИ должны быть зарегистрированы как «иностранный агент», будет решать Министерство юстиции России, отметил Толстой. Те, кто откажутся регистрироваться, потеряют возможность работать в России, добавил он.

Поправки могут быть приняты Госдумой России уже 15 ноября. Российские власти заявляют, что это меры на регистрацию в США как «иностранного агента» финансируемого из госбюджета России телеканала RT. В Госдепартаменте США неоднократно подчеркивали, что закон об «иностранных агентах» в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу слова.