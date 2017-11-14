Минобороны России иллюстрирует сотрудничество США и «ИГ» скриншотом из видеоигры

Министерство обороны России опубликовало «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ». В качестве одной из иллюстраций военные использовали скриншот из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, сообщает проект Радiо Свобода «Настоящее время».

Остальные четыре кадра позаимствованы из видео Минобороны Ирака.

Примерно через час исходные сообщения в Твиттере на русском, английском и арабском языках были удалены, как и пост в Фейсбуке.

Как утверждали российские военные, опубликованные ими кадры были сделаны 9 ноября 2017 года и на них попала автомобильная колонна боевиков «ИГ», которые двигались из города Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы.

«Для безопасного вывода боевиков самолеты коалиции пытались создавать помехи ВКС России – входили в 15-километровую зону вокруг Абу-Кемаль, запрет на полеты самолетов коалиции в которой ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций в Катаре», – поясняло российское Минобороны роль американских военных в этой операции.

Эксперты Conflict Intelligence Team обнаружили, что одно фото, размещенное в социальных сетях Министерства обороны России, взято из демонстрации игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Ролик опубликован на Youtube в 2015 году.

Остальные четыре кадра позаимствованы из видео иракских военных: в ролике показывалась работа авиации против боевиков «ИГ» под Аль-Фаллуджей летом 2016 года.

Ранее в фильме Оливера Стоуна «Интервью Путина» российский президент показал режиссеру ролик «работы нашей авиации». Выяснилось, что это видео очень похоже на кадры обстрела «Талибана» двумя американскими вертолетами Apache, которые были опубликованы еще в 2012 году.