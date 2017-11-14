В Керчи сообщают о бедственном положении, в котором оказались двенадцать моряков судна «Moryak», которое судовладелец бросил, не выплатив зарплату морякам. Об этом 14 ноября сообщает Российский союз моряков.

Отмечается, что среди членов экипажа – граждане Украины, России и один гражданин Сирии, морякам задолжали более 88 тысяч долларов зарплаты.

На сайте Мarine Тraffic, которое в реальном времени отслеживает перемещение судов по всему миру, указывается, что судно «Moryak» под флагом Палау (IMO 8881266) находится в данный момент в керченском проливе, неподалеку от аннексированной Керчи.

На сайте Российского союза моряков сообщается, что члены экипажа судна обратились к инспектору ITF (Международная федерация транспортников) в Новороссийске Ольге Ананьиной с просьбой о помощи.

«Судно вышло 18 сентября из Севастополя в направлении турецкого порта Бандырма с грузом льна весом 1400 тонн. Когда «Moryak» дошел до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор», – говорится в сообщении

По словам членов экипажа, на корабле – перебои с водой, закончились продукты, у моряков нет возможности сойти на берег, поскольку судно стоит в проливе в 12 милях от берега, а судовладелец не хочет оплачивать расходы агента и портовые взносы.

«Зарплата, согласно ведомости, подписанной капитаном судна, не выплачивалась с марта. Контракты на борту только у двух членов экипажа, да и контрактами их сложно назвать, поскольку они абсолютно не соответствуют требованиям международного законодательства», – заявила Ольга Ананьина.

Она утверждает, что представители страхового клуба British Steamship оплатили закупку продуктов на судно, но их пока не получается доставить на борт, поскольку для судна закрыта граница.

Комментариев судовладельца на данный момент нет. Украинский МИД пока не комментирует сообщения о беждственном положении украинских моряков на борту судна в аннексированном Крыму.

Руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции в начале октября 2017 года направило субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо «Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма». Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщили о том, что «суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».