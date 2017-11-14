Крымские рыбаки выловили 18 тысяч тонн хамсы – Росрыболовство

Крымские рыбаки выловили 18 тысяч тонн хамсы – мелкой промысловой рыбы семейства сельдевых. Такие данные по состоянию на 1 ноября публикует 14 ноября пресс-служба Азово-Черноморского управления Росрыболовства.

В ведомстве утверждают, что этот показатель выше, чем в прошлом году.

«Общий вылов хамсы крымчанами в Черном и Азовском морях составил 18 тысяч тонн, что на 20% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, когда было добыто 14,6 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что севастопольские рыбаки добыли свыше 15 тысяч тонн хамсы.

«Основная часть свежевыловленной черноморской хамсы отправляется на крымские рыбоперерабатывающие предприятия и рыбоконсервные заводы. Также свежемороженая хамса первого сорта поставляется в Астрахань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Брянск, Белгород, Таганрог и Новороссийск, а хамса второго сорта – в зверохозяйства Тверской области», – говорится в сообщении.

Хамсовая путина началась в этом году в конце октября.

В сентябре 2017 года на совещании в подконтрольной Кремлю администрации Керчи сообщили о резком сокращением популяции хамсы в Азовском море. Это повлекло за собой уменьшение квот на вылов этой рыбы.

Участники совещания отметили, что керченские рыбодобывающие предприятия столкнулись с проблемой сбыта хамсы и ее переработки, в Керчи отсутствует достаточное количество холодильных мощностей и мест для посола рыбы.