Стокгольмский арбитраж перенес предельные сроки вынесения решений по делам между украинской компанией «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром».

В пресс-службе «Нафтогаза» сообщают, что 9 ноября Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма перенес предельные сроки вынесения решений по делам по контракту на поставку газа на 30 декабря 2017 года и транзит газа на 28 февраля 2018 года.

В украинской компании отмечают, что перед этим, 7 ноября, «Газпром» подал апелляцию на отдельное решение трибунала от 31 мая 2017 по контракту на поставку газа.

31 мая «Нафтогаз Украины» заявил, что получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа. По сообщению компании, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по пересмотру цены в контракте на поставку газа с «Газпромом» с учетом рыночных условий, а также отменил требования российского монополиста по условию «бери или плати» и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. По принципу «бери или плати», прописанным в контракте 2009 года, Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость.

В «Газпроме» же заявили, что принцип «бери или плати» не отменен, но не объяснили эту позицию.

В 2014 году компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием о пересмотре контракта по цене газа с российским «Газпромом», а также отдельно о пересмотре контракта на транзит газа и о компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки. «Газпром», в свою очередь, подал в Стокгольмский арбитражный суд три иска против «Нафтогаза».