Гарначук: крымским общественникам тяжело работать из-за сопротивления власти

Общественники в аннексированном Крыму за последние три года встречают все более активное сопротивление местных властей, когда речь заходит о решении проблем крымчан, – считает российский общественный активист, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«И в Севастополе, и в Крыму общественной деятельностью стало заниматься сложнее – и политической, и не политической. Местные власти таким образом готовятся к выборам президента (России – КР) в марте 2018 года. На мой взгляд, после них конструкция власти в Крыму сильно изменится. Скорее всего, Сергей Аксенова и Владимира Константинова под благовидным предлогом отправят в отставку. Только тогда возникнет шанс на положительные изменения в Крыму, но для этого придется приложить титанические усилия», – отметил российский активист.

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Протестная активность в Севастополе снизилась в два с половиной раза, – заявил 7 ноября глава департамента общественных коммуникаций российского правительства Севастополя Иван Чихарев. По его данным, в 2015 году горожане организовали 102 публичных мероприятия, в 2016-м – 59, а в 2017-м – всего 21. Чиновник считает, что таких результатов в департаменте добились «не через организацию протестных публичных мероприятий», а «путем конструктивного диалога представителей власти с общественностью».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».