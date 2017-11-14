Фриз: Заявление президента Молдовы – сигнал Кремля по обмену Приднестровья на Крым

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз, комментируя заявление президента Молдовы Игоря Додона о будущем Приднестровья, высказала предположение, что Додон транслирует мнение Кремля о возможном обмене Приднестровья на аннексированный Крым. Об этом написала у себя на странице в Facebook.

По словам Ирины Фриз, Украина никогда не посягала на территорию Приднестровья и считает ее неотъемлемой частью Республики Молдова.

«Откровенно удивлена заявлением президента Республики Молдова Игоря Додона о будущем Приднестровья и необходимостью определения Тирасполем своего места – в составе Молдовы или Украины», – отметила Фриз.

По ее мнению, подобные заявления могут делаться по заказу Кремля. «Могу лишь предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства. Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств», – подчеркнула народный депутат.

Президент Молдовы Игорь Додон 14 ноября в интервью российской «Независимой газете» сказал, что у Тирасполя есть два сценария – стать частью Украины или Молдовы. Также он заявил, что Молдова – нейтральная страна, а поэтому должна отказаться от своих Вооруженных сил.

Самопровозглашение «независимости» в основном русскоязычного региона Приднестровья от Молдовы 1990 года не признал никто в мире.

В течение 1992-1993 годов продолжалась короткая война между молдовскими войсками и сепаратистами Приднестровья, тогда несколько сотен людей погибли с обеих сторон.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».