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Новости

Роскомнадзор сможет узнавать данные родственников владельцев российских СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Роскомнадзор может получить право изучать родственные связи владельцев средств массовой информации в России. Таким образом ведомство будет следить за соблюдением закона, который запрещает иностранным гражданам контролировать деятельность российских СМИ, сообщает Радио Свобода.

В проекте документа, подготовленного Министерством связи России, отмечается, что наличие родственника-иностранца, согласно Налоговому кодексу этой страны, может являться косвенным признаком контроля или управления.

В российском ведомстве утверждают, что каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально, но для этого все равно нужна законодательная база, сообщает РБК.

Начиная с 2016 года иностранцам запрещено прямо или косвенно контролировать учредителя любого российского СМИ, а доля иностранного капитала в нем ограничена 20 процентами.

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