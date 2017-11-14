Адвокат Семедляев просит Кремль показать указ о помиловании Ильми Умерова

Крымский адвокат Эдем Семедляев направил запрос в Администрацию президента России, в котором просит разъяснить, на основании какого указа вывезли из Крыма осужденного ранее на полуострове заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом Семедляев сообщил в Фейсбуке и опубликовал копию запроса в Администрацию президента России.

В документе сообщается, что Ильми Умерову был вынесен обвинительный приговор 27 сентября 2017 года подконтрольным Кремлю Симферопольским райсудом. Также сообщается, что адвокаты Умерова подали апелляционную жалобу на постановление суда, позднее Умеров подал заявление об отзыве апелляционных жалоб, поданных его адвокатами.

«25.10.2017 года Умерову было устно сообщено о помиловании президентом России Путиным, был направлен авиарейсом в Анкару, Турция. Однако соответствующий указ о помиловании Умеров не получил», – говорится в документе.

С целью защиты прав и интересов своего подзащитного, Семедляев просит выслать ему копию указа российского президента о помиловании Ильми Умерова.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.