Помощник госсекретаря США по вопросам Европы Митчелл прибыл в Украину – посольство

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл прибыл в Украину, сообщает 14 ноября посольство США в Украине в Тwitter.

«Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Весса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки США суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Митчелл встретится с украинскими лидерами 14-16 ноября.

В заявлении Госдепартамента США отмечалось, что Митчелл встретится с бизнесменами и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в «процветающее, безопасное и демократическое европейское государство».

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, направление миротворцев ООН.

Поддерживаемые Россией сепаратисты контролируют части Луганской и Донецкой областей, в том числе границу между этими территориями и Россией, которая, по данным Киева, используется для поставки оружия и военного персонала из России.

В результате противостояния правительственных сил и сепаратистов, поддерживаемых Россией, с апреля 2014 года на Донбассе погибли более 10 000 человек.