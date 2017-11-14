Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму и назвал произошедшее «очередной оплеухой в ООН», которую получила Россия.

Комментируя процесс голосования, который проходил 14 ноября, Чубаров отметил, что Министерство иностранных дел Украины, украинские дипломаты и страны – соавторы проекта резолюции, и страны, поддержавшие позицию Украины при голосовании, «достойны самых искренних слов благодарности».

«В то же время, круг защитников России, среди которых Беларусь, Венесуэла, Иран, КНДР, Сирия свидетельствует о том, что страны, где правят страны авторитарные или диктаторские режимы, традиционно оказывают поддержку режиму Путина», – добавил он.

«Отдельное спасибо национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафа агъа Джемилеву, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, представителю Меджлиса крымскотатарского народа в США Айле Бакъал, делегату Курултая крымскотатарского народа Рустему Умерову за участие в заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН и встречи с национальными делегациями», – отметил Чубаров.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 – против и 77 воздержались. Против выступили Беларусь, Венесуэла, Южная Корея и другие страны.

Обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.