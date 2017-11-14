Российский бизнесмен Полонский предложил построить в Крыму «город будущего»

Российский бизнесмен Сергей Полонский заявил, что рассматривает аннексированный Россией Крым как место для строительства «города третьего тысячелетия», куда можно будет въехать без виз. Об этом бизнесмен заявил 14 ноября на презентации своей предвыборной программы в Москве, сообщает Радио Свобода.

По его словам, город будущего будет принадлежать не отдельной стране, а «всему человечеству».

О намерении участвовать в выборах президента России Полонский объявил на прошлой неделе в Мосгорсуде. Там подтвердили приговор, по которому бизнесмена призвали виновным в мошенничестве при строительстве жилья. На пресс-конференции во вторник Полонский призвал освободить всех заключенных по ненасильственным делам, снести часть тюрем и превратить их в музеи. Самого бизнесмена освободили от наказания в связи с истечением срока давности по уголовному делу.

По российскому закону, самовыдвиженцам для участия в выборах президента страны необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей, кандидатам от партий – 100 тысяч. Ни одна из зарегистрированных партий пока не объявляла о поддержке Полонского.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».