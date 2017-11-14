МИД Украины: проект резолюции ООН по Крыму усилит давление на Россию

Обновленный текст проекта резолюции ООН по Крыму, принятый на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, имеет целью «заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод» на аннексированном полуострове. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины 14 ноября.

В министерстве добавили, что этот документ «в значительной степени усиливает требования международного сообщества к стране-оккупанту».

«Во-первых, это поддержка Украины в вопросе деоккупации Крыма. Объявленная на нынешнем 72-м заседании Генассамблеи ООН инициатива президента о создании международной группы друзей Крыма получит прочную основу с одобрением резолюции. Во-вторых, документ содержит призыв к выполнению промежуточного решения (приказа) Международного суда ООН по делу «Украина против России» от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией. Должны консолидировать усилия и заставлять Россию его выполнять. В-третьих, доступ к полуострову международным мониторинговым миссиям остается закрытым. Этот вопрос имеет прямое влияние на повседневную жизнь жителей Крыма, а потому требует немедленного решения», – говорится в сообщении

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства отметили, что постоянный прямой международный мониторинг ситуации «будет иметь эффект сдерживающего фактора и контрольного механизма за соблюдением Россией своих обязанностей как оккупационной власти в соответствии с международным гуманитарным правом».

«Резолюция является одним из элементов обеспечения давления на Россию и открытия Крыма для международного мониторинга», – отметили в министерстве.

Кроме того, важными элементами, по сообщению пресс-службы ведомства, являются также осуждение незаконного применения на временно оккупированной территории Украины правовой системы России, в том числе ретроактивного, а также экспроприация собственности, осуждение автоматического распространения российского гражданства на резидентов Крыма, запрет призыва в ряды Вооруженных сил России, что прямо запрещено международным гуманитарным правом, добавили в министерстве.

«Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании Генассамблеи ООН во второй половине декабря 2017 года и главное – принуждение России к ее полному выполнению. Призываем международное сообщество объединиться вокруг общих ценностей и защитить жителей Крыма от произвола оккупантов», –говорится в комментарии украинского МИД.

При этом в министерстве добавили, что проект резолюции является «логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по правам человека в оккупированном Крыму». «Решение о внесении нового документа обусловлено продолжением преступной политики России в оккупированном Крыму. Вынуждены констатировать, что Россия не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции, наращивая репрессии в отношении украинцев по национальности, крымских татар и других лиц, что выражают несогласие с оккупацией полуострова. Несмотря на многочисленные обращения Управления верховного комиссара по правам человека, Россия отказалась также предоставить доступ к территории временно оккупированного Крыма представителям ООН», – заявили в министерстве.

В заседании Третьего комитета, на котором рассматривался проект резолюции, также приняли участие национальный лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

В 2016 году, так же после одобрения в Третьем комитете, резолюцию с таким же названием «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)» приняла Генеральная ассамблея ООН. За нее 19 декабря 2016 года проголосовали 70 стран, 26 были против и 77 воздержались. В ней впервые в документах ООН Россия была названа «государством-оккупантом», а Крым и Севастополь – «временно оккупированной территорией».