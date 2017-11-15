Панова обыскали в СИЗО Симферополя из-за футболки с тризубцем

Подозреваемого в «деле украинских диверсантов» Евгения Панова обыскали в СИЗО аннексированного Симферополя из-за полученной от матери Веры Котелянец футболки с гербом Украины.

Об этом он написал в письме брату Игорю Котелянцу.

В своем письме Панов уточнил, что летом мама передала футболку с гербом Украины, вывернув ее наизнанку. Он написал, что «удивился, как удалось передать футболку».

«После свидания с мамой 6.10, где она спросила передали футболку или нет, вечером пришли с обыском. Искали «запрещенную» футболку. Когда нашли, а я ее не прятал, сказали, что забирают для проверки», – написал Панов из СИЗО.

По его словам, через четыре дня футболку с тризубцем вернули.

«Вот такая взрывоопасная и наркотикосодержащая футболка», – отметил Панов.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 6 октября продлил на два месяца срок содержания под стражей двоим фигурантам «дела украинских диверсантов» Евгению Панову и Андрею Захтею, они останутся в СИЗО до 9 декабря. 24 октября суд отказал в удовлетворении жалобы на продление ареста фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.