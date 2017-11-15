В Керчи ищут подрядчика для укрепления Митридатской лестницы за 166 миллионов рублей

Госпредприятие «Крымнаследие» ищет подрядчика для выполнения работ по укреплению Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, а также для укрепления склона горы Митридат, расположенной в центре города.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», конкурс проводится в режиме ограниченного участия, работы финансируются в рамках российской федеральной целевой программы, максимальная стоимость контракта 166 миллионов рублей (около 73 млн грн – КР).

«Предполагается, что подрядчик проведет устройство анкерных полей, бурокасательных свай с монолитным железобетонным ростверком, произведет поверхностное закрепление склона. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Подконтрольная Кремлю администрация Керчи пока не комментирует аварийное состояние исторической Митридатской лестницы.

Российская фирма «Меандр», выигравшая конкурс, разрабатывает проект полной реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц. Фирма предложила выполнить работы за 101 043 408 рублей (около 43 млн грн – КР) при максимальной сумме контракта в 101,5 миллиона рублей (около 44 млн грн – КР).

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади.

Позднее лестничные пролеты укрепили железными балками.

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году. Малая Митридатская лестница была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.