Скрипник: новая резолюция ООН по Крыму жестче в вопросе военного призыва

Руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник считает, что принятый в Нью-Йорке проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму жестче относится к вопросу военного призыва на аннексированном полуострове.

Такое мнение 15 ноября она высказала в комментарии Крым.Реалии.

«Если в предыдущей резолюции говорилось лишь о запрете самого призыва в армию агрессора, то здесь указан и аспект военной пропаганды. Для нас очень важный аспект», – сказала Скрипник.

Она уточнила, что в проекте резолюции появился отдельный пункт о запрете преследования адвокатов, журналистов и правозащитников.

По ее словам, не менее важной является часть проекта, касающаяся Украины.

«Интересный и важный аспект обязательств Украины – сохранение экономических, социальных, информационных и других видов связи с жителями Крыма. И эта резолюция говорит, что связи с жителями Крыма должны быть сохранены. То есть о «неблокаде» граждан проживающих в Крыму», – говорит правозащитница.

Скрипник добавила, что в принятом проекте резолюции указано, что Россия не выполняет решения Международного суда ООН, а также «поднимается вопрос, чтобы была оказана соответствующая помощь при содействии Генерального секретаря ООН, чтобы миссия ООН все-таки попала в Крым».

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 – против и 77 воздержались. Против выступили Беларусь, Венесуэла, Северная Корея и другие страны.

Обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.