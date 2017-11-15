Факты нарушений прав человека, отчуждения собственности, и другие случаи, которые упоминаются в обновленном тексте проекта резолюции ООН по Крыму расследуются прокуратурой АРК. Об этом заявил 15 ноября прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Он утверждает, что по всем фактам, которые упоминаются в резолюции о состоянии прав человека в Крыму, открыты уголовные производства.

«Нарушения прав человека, принудительное переселение, незаконное отчуждение частной собственности, незаконное установление Россией своих законов на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, объявление Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности, ограничение права на образование на украинском и крымскотатарском языках, запрет деятельности отдельных культурных и религиозных учреждений, правозащитных организаций и средств массовой информации, незаконные задержания и вынесения приговоров – по всем фактам прокуратурой автономии начаты уголовные производства», – цитирует Мамедова пресс-служба надзорного ведомства.

Он отметил, что, несмотря на невозможность проведения следственных действий непосредственно на территории полуострова, правоохранительные органы Крыма проводят расследование, собирают доказательства, в том числе, и для дальнейшей передачи их для рассмотрения в международных судебных инстанциях.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Проект документа Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года, в нем содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму и назвал это сигналом российской власти по международной солидарности в вопросе деоккупации Крыма.