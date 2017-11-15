Россия: Госдума приняла поправки о СМИ-«иностранных агентах»

Госдума России 15 ноября принял в третьем, окончательном, чтении поправки, которые позволяют зачислять средства массовой информации к так называемым «иностранным агентам».

В Совете федерации России обещали рассмотреть и принять эти поправки на ближайшем заседании верхней палаты, которое также состоится 15 ноября.

После этого документ должен подписать президент Владимир Путин.

Согласно тексту поправок, опубликованным накануне, «иностранными агентами» могут признать СМИ, зарегистрированные на территории иностранного государства. Какие издания должны быть зарегистрированы как «иностранные агенты» будет решать Министерство юстиции России.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделение в США как «иностранного агента». В понедельник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что регистрация состоялась.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Как заявил президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томас Кент, «телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет».

Он отметил, что журналистов Радио Свобода преследовали и избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.